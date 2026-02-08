صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگرد عناصر فرقہ واریت اور خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں:رانافیصل

  • گوجرانوالہ
دہشتگرد عناصر فرقہ واریت اور خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں:رانافیصل

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )لیگی رہنما رانا فیصل نذیر نے ترلائی اسلام آباد میں امام بارگاہ کے اندر نماز جمعہ کے دوران ہونیوالے دہشتگرد حملے کی شدید مذمت کی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ عبادت گاہ میں نمازیوں کو نشانہ بنانا انسانیت سوز اور بزدلانہ فعل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دہشتگرد عناصر ملک میں فرقہ واریت اور خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں مگر قوم ایسے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک کے امن کو خراب کرنے کی جرات نہ کر سکے ۔ 

 

