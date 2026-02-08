دشمن پاکستان میں امن و استحکام نہیں چاہتا:حامد ناصر چٹھہ
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھہ نے امام بارگاہ ترلائی اسلام آباد میں نماز جمعہ کے وقت خودکش حملہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور نہ ہی کوئی دین ہے ،مسجد اور نمازیوں پر حملہ کرنے اور کر انے والوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے یہ پاکستان کے مخالفین دشمنان اسلام اور امن کے دشمنوں کا گھناؤنا فعل ہے ، سانحہ ترلائی کے شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ انکے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں ۔حامد ناصر چٹھہ نے کہا کہ دشمن پاکستان میں امن و استحکام نہیں چاہتا پاکستانی قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنے کیلئے سکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کریں۔