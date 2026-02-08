ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت مفاد عامہ کے اہم امور پر جائزہ اجلاس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت مفاد عامہ کے اہم امور پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا
جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب حیات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر شبیر احسین بٹ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی اور اپنے اپنے شعبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی، ویسٹ مینجمنٹ اور فیلڈ لیول پر مانیٹرنگ ٹیموں، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسر وں کی طرف سے کوڑا پوائنٹس کی نشاندہی اور شکایات کا ازالہ کیا گیا ۔