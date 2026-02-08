متحد ہوکر ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا:وقاص مرزا
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز وقاص مرزا نے اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجتہ الکبریٰ پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہدا کے اہل خانہ سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلدصحت یابی کیلئے دعا کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کیخلاف پوری قوم اور کاروباری برادری متحد ہے ،شرپسند عنا صر ملک کے امن و امان کی فضا کو پارہ پارہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں متحد ہوکر ملک دشمن عناصر کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔