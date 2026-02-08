صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:ون ویلنگ کرتا نوجوان ٹرک تلے آ کر جاں بحق

لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )حافظ آباد روڈ پر ون ویلنگ کرتے موٹر سائیکل سوار ٹرک تلے آکر جاں بحق ہو گیا ۔

 بتایا گیا ہے کہ کوٹ اسحاق میں حافظ آباد روڈ پر موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان ویلنگ کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل کا ویل اٹھاتے ہی پیچھے بیٹھا نوجوان سڑک پر گر گیا جسے پیچھے سے آنے والے ٹرک نے کچل دیا جو موقع پر جاں بحق ہو گیا، ریسکیو 1122 نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ ٹرک ڈرائیور کو لوگوں نے پکڑ کر عالم چوک چوکی پولیس کے حوالے کر دیا ۔

 

