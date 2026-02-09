مسافر گاڑیوں کے خستہ حال ٹائر انسانی جانوں کیلئے خطرہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردنواح میں چلنے والی مسافر گاڑیوں کے خستہ حال ٹائر انسانی جانوں کیلئے خطرہ بن گئے آئے روز بڑھتے ہوئے حادثات کے باوجود ذمہ داروں نے چپ سادھ لی مسافر بسوں کی فٹنس بھی چیک نہیں کی جاتی اکثر گاڑیاں ناکارہ ہوچکی ہیں
لاری اڈا سمیت دیگر اڈوں میں سفر کرنیوالے لوگوں سے کرایہ مرضی سے وصول کیاجاتا ہے لیکن لاکھوں روپے کی بڑی مسافر بسوں کی خستہ حالی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی مسافر وں کو کرایہ وصول کرنے کے باوجودموت کے منہ میں دھکیلنے کیلئے چھوڑدیاجاتا ہے لاری اڈوں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اورپارکنگ میں کھلی گاڑیاں نہ صرف مالکان بلکہ لاری اڈا انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑا رہی ہیں لاری اڈوں سے نکلنے والی مسافر گاڑیوں کی فٹنس بھی آج تک چیک کرتے نہیں دیکھاگیا اکثر گاڑیاں ناکارہ ہوچکی ہیں شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ناکارہ مسافر بسیں چلائی جارہی ہیں مسافروں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔