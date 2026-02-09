صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت دہشتگردوں کی پشت پناہی کر رہا :شعیب چیمہ

  • گوجرانوالہ
راہوالی( نامہ نگار)معصوم جانوں سے کھیلنے والے ملک دشمن عناصر کا خاتمہ کرنے کیلئے پوری قوم کو پاک افواج اور دیگر سکیورٹی اداروں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہوگا کیوں کہ۔۔۔

ملک دشمن عناصر ان دہشتگردوں کی پشت پناہی ہمارا ازلی دشمن ہندوستان کررہا ہے جس کو معرکہ حق بنیان مرصوص میں شکست کا غم کھائے جارہا ہے ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ن کے ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاب چیمہ ، ضلعی کور کمیٹی کے سینئر ممبر میجر(ر) الطاف احمد چیمہ نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان کے بعد مسجد اور امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے موقع پر دہشتگردوں کی طرف سے کئے جانے والے خودکش دھماکہ سے درجنوں نمازیوں کی شہادت اور 100سے زیادہ زخمی ہونے والے شہریوں کے ذمہ دار ہندوستان کے حکمران ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کیلئے دولت کا لالچ دے کر دہشتگردوں جن کا ناکوئی دین نہ کوئی مذہب ہوتا ہے کو استعمال کرکے پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلا کر معصوم انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں ،جلد ملک دشمن عناصر کا قلع قمع کیا جائیگا۔

 

