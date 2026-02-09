امام بارگاہ میں دھماکے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا:حیدر رضا نقوی
پھالیہ ( نامہ نگار )بانی چیئرمین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منڈی بہاؤالدین حیدر رضا نقوی نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
اسلام آباد امام بارگاہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، عبادت اور امن کے مرکز کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب فرقہ یا انسانیت سے تعلق نہیں عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کیے جائیں قوم اس مشکل گھری میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے امن اتحاد اور برداشت کے عزم کو مزید مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔