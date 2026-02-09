ہڑتالوں کی کال ملک و قوم کیلئے سود مند نہیں :امین منج
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال نوشہرہ ورکاں میں بری طرح ناکام ہو گئی
شہر اور گردونواح میں کاروباری سرگرمیاں حسبِ معمول جاری رہیں جبکہ ٹریفک بھی رواں دواں رہی، دکانیں، بازار اور تجارتی مراکز کھلے رہے انجمن تاجراں کے صدر محمد امین منج اور جنرل سیکرٹری شاکر چودھری نے کہا کہ ملک اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان دشمن عناصر دہشت گردی کے ذریعے ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ایسے حالات میں ہڑتالوں کی کال دینا نہ تو ملک کے مفاد اور نہ ہی قوم کیلئے سود مند ہے ۔