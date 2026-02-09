صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈز کیرئیر ایسوسی ایشن کے الیکشن میں ون یونٹی گروپ بلا مقابلہ کامیاب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گڈز کیرئیر ایسوسی ایشن کے الیکشن میں ون یونٹی گروپ کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔

الیکشن کمشنر حاجی شبیر احمد نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔خرم بٹ سر پرست اعلیٰ، طیب نذیر بٹ چیئرمین، انشا شاہد بٹ صدر، رانا مزمل جنرل سکرٹری، چودھری علی احمد سینئر نائب صدر، خرم خالد بٹ سینئر نائب صدر ،علی عارف نائب صدر، مزمل خان نائب صدر ،چودھری حسنین انفارمیشن سیکرٹری سہیل اسلم فنانس سیکرٹری حیدر حبیب جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے ۔

 

