ڈسکہ :تحصیل سطح پر قائم کمیٹیاں پتنگ بازی روکنے میں ناکام
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح میں ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر پتنگ بازی کی روک تھام کیلئے بنائی گئی
تحصیل کمیٹیاں بھی پتنگ بازی کو نہ روک سکیں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی اور اس سے متعلق سرگرمیوں کی نگرانی کیلئے تحصیل سطح پر کمیٹیاں قائم کی کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر کو کنوینر’تحصیلدار ’پیرافورس کے نمائندے ’ایل جی سی ڈی کے اسسٹنٹ دائریکٹر اور سول ڈیفنس آفیسر کوممبر مقرر کیاگیاتھا کمیٹیوں کوہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی حدود میں پتنگ بازی کی سرگرمیوں ’دھات یا کیمیکل کے دھاگوں کی تیاری ’خرید و فروخت یااستعمال کی سخت نگرانی کریں سیکرٹری یونین کونسلرز’ریونیو ا ورپیرا فورس کے عملے کو ہر قسم کی خلاف ورزی پر فوری طور پر متعلقہ پولیس سٹیشن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی اورڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی طرف سے تیار کی گئی کمیٹیاں مقامی پولیس کیساتھ قریبی رابطے میں رہیں گی تاکہ قانون شکنی کرنیوالوں کیخلاف فوری کاروائی ممکن ہوسکے اس کے علاوہ اچانک چیک اور فیلڈ وزٹس کے ذریعے پابندی کے موثر نفاذ کو یقینی بنایاجائے گاتمام تحصیلوں کی روزانہ صورتحال کی رپورٹ شام 6بجے تک دفتر ڈپٹی کمشنر جمع کرانی ہوگی مگر تحصیل ڈسکہ میں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے احکامات پر پتنگ بازی کی روک تھام کیلئے قائم کی گئی کمیٹیاں بھی پتنگ بازی کو روکنے میں ناکام ر ہیں ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔