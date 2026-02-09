صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمبو لینس نہ پہنچنے پر جھگڑے میں زخمی نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
منڈی بہا ئوالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صدر بازار کی بیوٹیفکیشن کی وجہ سے گیٹوں کو تالوں کے با عث ایمبولینس بروقت نہ پہنچنے سے تاجروں کے جھگڑے میں زخمی نوجوان جاں بحق ہو گیا ،

 

امدادی اداروں کی جانب سے طبی امداد نہ ملنے پر تاجر سڑکوں پر نکل آئے ، بلدیہ چوک اور پریس کلب روڈ بلاک کر دیا ، مظاہرین کی جانب سے شدید نعرہ بازی کی گئی ۔ ڈی ایس پی صدر سید حسنات شاہ تھانہ سٹی کے ایس ایچ او اللہ بخش تار ڑ کے ہمراہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ گئے اور امن و امان کو کنٹرول کرنے کیلئے مذاکرات کرتے رہے لیکن مظاہرین سے مذاکرات ناکام ہو گئے تو چیف آفیسر بلدیہ آغا رضوان بشیر نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ راجہ حیدر عباس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے مظاہرین سے مذاکرات کرتے ہوئے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور موقع پر گیٹوں کے تالے کھول کر تاجروں کی امنگوں کے مطابق پالیسی بنانے کی یقین دہانیوں کر ائی گئی جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے جبکہ مرحوم نوجوان کو پوسٹ مارٹم کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔ پولیس تھانہ سٹی ایس ایچ او اللہ بخش کا کہنا ہے کہ لواحقین کو ہر صورت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

 

