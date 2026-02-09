صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:تفتیشی افسر وں کی نااہلی ،سینکڑوں موٹرسائیکلیں مالکان تک نہ پہنچ سکیں

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )سرکل ڈسکہ کے پانچوں تھانوں کے تفتیشی افسر وں کی نااہلی کے باعث سینکڑوں موٹرسائیکلیں مالکان تک نہ پہنچ سکیں پرزے غائب ہونے پر تھانوں میں کھڑی سکریپ بن گئیں،

سرکل ڈسکہ کے پانچوں تھانوں سٹی ’ستراہ ’موترہ ’صدر اور بمبانوالہ میں ڈکیتی و چوری کے مقدمات میں گرفتار ملزموں سے برآمد اور زیر دفعہ 550میں پولیس کی جانب سے بند کی گئی سینکڑوں موٹرسائیکلیں تھانوں میں کھڑی ہیں ،متعدد موٹرسائیکلوں کے انجن ودیگر ضروری سامان اتار کر غائب کردیاگیا ۔

 

