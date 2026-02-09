راہوالی:کمسن لڑکی سے زیا دتی کی کو شش ، شور پر ملزم فرار
راہوالی(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )اوباش کی طرف سے محلہ کی 10سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ۔
اہل محلہ بچی کے رونے کی آواز سن کر پہنچنے تو ملزم فرار ہوگیا۔ امرت پورہ کے محمد آصف نے تھانہ کینٹ پولیس کو درخواست دی کہ رات 10بجے اس کے محلے کاکاشف گھر آیا اور اس کی 10سالہ بیٹی (ح) کو کہا کہ میری بیٹیاں آپ کو میرے گھر بلارہی ہیں جس پر وہ اس کے گھر چلی گئی لیکن وہاں ملزم کی بیٹیاں موجود نہ تھیں اور اس نے (ح) سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس نے شور مچانا شروع کردیا جس کی آواز سن کر علی اصغر اور فیضان وغیرہ موقع پر پہنچ گئے تو اوباش ملزم فرار ہوگیا۔