بے گناہوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن :عمران عصمت
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نماز کی ادائیگی میں مصروف شہریوں کو تکفیری گروہ کی جانب سے خودکش حملہ میں شہید کیا جانا قابل مذمت عمل ہے ،کلمہ گو افراد کی تکفیر کرنے والے اندرونی عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جانا ناگزیر ہو چکا ۔ان
خیالات کا اظہار صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد عمران عصمت ،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس،بابو حامد منظور نے سانحہ ترلائی کے شہدا کیلئے تعزیتی و دہشت گرد عناصر کے خلاف مذمتی بیانات دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترلائی میں بے گناہ نمازیوں کی شہادت پر شدید تکلیف و غم کی کیفیت ہے ملک بھر کے درددل رکھنے والے افراد اس سانحہ پر غمگین و افسردہ ہیں۔ انہوں نے اس حملہ کو انسانیت اور دینِ اسلام پر حملہ قرار دیا ہے ۔ پاکستانی حدود میں بے گناہوں کا خون بہانے والے یہ درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ وہ کرائے کے قاتل ہیں جنہوں نے چند سکوں کے عوض اپنا ایمان اور ضمیر دشمن کے ہاتھ بیچ دیا ہے ، عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والے اور سجدہ ریز نمازیوں کو خاک و خون میں تڑپانے والے انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، ان کا اسلام تو دور کی بات، کسی مہذب معاشرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ۔