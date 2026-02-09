صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے گناہوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن :عمران عصمت

  • گوجرانوالہ
بے گناہوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن :عمران عصمت

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نماز کی ادائیگی میں مصروف شہریوں کو تکفیری گروہ کی جانب سے خودکش حملہ میں شہید کیا جانا قابل مذمت عمل ہے ،کلمہ گو افراد کی تکفیر کرنے والے اندرونی عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جانا ناگزیر ہو چکا ۔ان

خیالات کا اظہار صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد عمران عصمت ،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس،بابو حامد منظور نے سانحہ ترلائی کے شہدا کیلئے تعزیتی و دہشت گرد عناصر کے خلاف مذمتی بیانات دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترلائی میں بے گناہ نمازیوں کی شہادت پر شدید تکلیف و غم کی کیفیت ہے ملک بھر کے درددل رکھنے والے افراد اس سانحہ پر غمگین و افسردہ ہیں۔ انہوں نے اس حملہ کو انسانیت اور دینِ اسلام پر حملہ قرار دیا ہے ۔ پاکستانی حدود میں بے گناہوں کا خون بہانے والے یہ درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ وہ کرائے کے قاتل ہیں جنہوں نے چند سکوں کے عوض اپنا ایمان اور ضمیر دشمن کے ہاتھ بیچ دیا ہے ، عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والے اور سجدہ ریز نمازیوں کو خاک و خون میں تڑپانے والے انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، ان کا اسلام تو دور کی بات، کسی مہذب معاشرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون: کمیشن مافیا کی لاکھوں دیہاڑیاں ، مریض لاچار

تاندلیا نوالہ: انتظامی غفلت ، 21 روز میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 26 افراد زخمی

دیہی علاقوں میں 1800 مین ہولز کور، مزید 150 پر کام تیز

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،رمضان پیکج کا جائزہ

کمشنر کا دورہ گوجرہ ، ناقص صفائی پر ٹھیکیداروں کو جرمانہ

جھال چوک اور ڈی ٹائپ گول چکرز کی ری ماڈلنگ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر