سیالکوٹ روڈ پر تجاوزات کیخلاف ممکنہ کارروا ئی ، تاجر پریشان

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ بابر کھرانہ کی زیر صدارت جم خانہ کلب میں گوجرانوالہ کے تاجروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں شہر کے مسائل پر بات چیت کی گئی اور ان مسائل کے فوری حل کے لئے اہم فیصلے کئے گئے ۔

اجلاس میں ٹاپ آف لسٹ تین مسائل جن میں نمبر ایک سیالکوٹ روڈ کو کشادہ کرنے کے نام پر کے دوکانداروں کی پرابلم ، نمبر 2الفتح گرائونڈ پیپلز کالونی اور نمبر3مچھلی منڈی سابقہ پرانی منڈی کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں صدر شیخ بابر کھرانہ نے بتایا کہ ان مسائل کے فوری حل کے لئے کمشنر گوجرانوالہ سے ملاقات کرکے شہریوں اور تاجر برادری کے مسائل کو حل کر ائیں گے اور امید ہے کہ گوجرانوالہ کی انتظامیہ بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمدردانہ غور کر ے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سیالکوٹ روڈ کے مسائل یہ ہیں کہ وہاں سڑک کے دونوں اطراف کئی چھوٹی چھوٹی د کانیں ہیں سڑک کو کشادہ کرنے کے نام پر اگر یہاں تجاوزات ہٹانے کا آپریشن شروع ہوا تو ان تاجروں کی پوری پوری د کانیں اس کی زد میں آکر ختم ہوجائیں گی جو ان کی پوری زندگی کا کل اثاثہ ہیں ،وہاں کے تاجر پریشان ہیں ویسے بھی اس روڈ پر کوئی ویل ا سٹیبلش مارکیٹ بھی نہیں ہے ، اجلاس میں اس ایشو پر بھی غورو خوض کیا گیا گہ الفتح گراونڈ پیپلز کالونی میں محکمہ پی ایچ اے والے د کانیں بنا رہے ہیں وہ کس قسم کی د کانیں ہونگی اور کس طرح بنائیں گے اس پر بھی غور کیا گیا۔ 

 

