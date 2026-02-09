گجرات :فوارہ چوک کی گرین بیلٹس کو پھولوں سے سجا دیا گیا
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک ظفر عباس کی زیر نگرانی عنایت پارک فوارہ چوک کی گرین بیلٹس کو رنگ برنگے پھولوں سے سجا دیا گیا ، چیف سینٹری انسپکٹر نصراﷲ کنگ نے پودے بھی لگا ئے ۔
