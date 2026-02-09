نصیرعباس سدھو نے 2دیہات میں گیس فراہمی کا افتتاح کر دیا
گجرات (نامہ نگار )ایم این اے نصیرعباس سدھو کی کاوشوں اورفنڈز سے این اے 65کے دیہات میردہ اورچک مرتضیٰ کو سوئی گیس فراہم کردی گئی،
گزشتہ روز گیس فراہمی کی افتتاحی تقریبات کاانعقاد کیاگیا جس کے مہمان خصوصی نصیرعباس سدھو تھے ، انہوں نے عمائدین علاقہ کے ہمراہ میردہ اورچک مرتضیٰ میں آگ جلاکر سوئی گیس فراہمی کاباقاعدہ افتتاح کیا ۔ اس موقع پر اصغر علی نمبردار، مظفر نمبردار، ریاض نمبردار، غلام عباس نائب ناظم،سجاد بٹ ، یاسر چیئرمین جھنڈیوالی،چودھری صغیر ایڈووکیٹ بھی موجود تھے ۔