سمبڑیال:پو لیس اہلکاروں کی نااہلی ‘ٹریفک نظام درہم برہم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )ٹریفک پولیس اہلکارو ں کی نااہلی اورمبینہ رشوت خوری کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کا گھنٹوں رش میں پھنسے رہنا معمول بن گیا ۔
سمبڑیال موڑ اور گورنمنٹ رورل ڈسپنسری یوٹرن پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مبینہ طورپر رشوت کابازار گرم کررکھا ہے جس کی وجہ سے سمبڑیال موڑ اورسمبڑیال موڑ اورگورنمنٹ رورل ڈسپنسری کے اطراف دکانداروں سے ملی بھگت سے ریڑھیاں لگوارکھی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو گاڑی پارک کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،گورنمنٹ رورل ڈسپنسری یوٹرن پر تعینات اہلکاربھاری چالان کرنے کے بہانے مبینہ طورپر اپنی جیب گرم کررہے ہیں ۔دوسری طرف ریت وغیرہ کی ٹریکٹر ٹرالی اورڈمپر جو بغیر ترپال کے سارا دن شہر میں آلودگی پھیلاتے نظرآتے ہیں انہیں ٹریفک اہلکاروں نے مبینہ طورپر منتھلیاں وصول کر کے کھلی چھٹی دے رکھی ہے ، ٹریفک پولیس اہلکاروں کی نااہلی کے باعث سمبڑیال موڑ اورلاری اڈاپر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے ، شہرمیں ٹریفک کی بگڑتی صورتحال پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جارہی ہے ، انہوں نے ڈی پی او سیالکوٹ سمیت اعلیٰ حکام سے ٹریفک پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف فوری کارروائی کامطالبہ کیا ہے تاکہ ٹریفک کے حوالے سے در پیش مسائل حل ہوسکیں ۔