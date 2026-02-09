ترقیاتی کام ،کمیشن وکرپشن سے پاک ہونگے :شافع حسین
گجرات (نامہ نگار )صوبائی وزیر شافع حسین سے سیاسی وسماجی کاروباری شخصیت صدر فرینڈزگروپ رضوان دلدارچودھری، حافظ احتشام دلدار نے انکی رہائش گاہ لاہورمیں ملاقات کی، گجرات کی سیاسی صورتحال،ترقیاتی کاموں سمیت دیگراہم امور پرتبادلہ خیالات کیاگیا ۔
اس موقع پر شافع حسین نے کہاکہ گجرات کومسائل فری بنانا میری ترجیح، سال2026کے اختتام تک گجرات شہرکی کوئی سڑک ٹوٹی پھوٹی نظرنہیں آئے گی، انہوں نے کہاکہ ظہورالٰہی سٹیڈیم کیساتھ 100کیوسک کاڈسپوزل سٹیشن فعال ہوچکاہے جس سے ظہورالٰہی سٹیڈیم کیساتھ بارہ دری وگردنواح کے علاقوں کے سیوریج مسائل کاخاتمہ ہوگا، اس کے ساتھ مدینہ سیداں میں جلدنیاڈسپوزل سٹیشن قائم کررہے ہیں جس سے دیگرعلاقوں سے آنیوالے پانی کی بروقت نکاسی ممکن ہوسکے گی ۔شافع حسین نے کہاکہ گجرات شہرکی تعمیروترقی کیلئے مزید فنڈز منظورکر الیے ہیں جس سے تعمیروترقی کاانقلاب برپاہوگا تمام ترقیاتی کام معیاری،دیرپا اورکمیشن وکرپشن سے پاک ہونگے ۔ انہوں نے کہاکہ سروس موڑ فلائی اوورکی تعمیرماہ فروری کے اختتام تک مکمل ہوجائیگی ، گجرات شہرمیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، واسا کے قیام کے بعد جلد پی ایچ اے بھی فنکشنل ہوجائے گی،کھٹالہ انڈرپاس کی منظوری کیساتھ باب گجرات کوبھی اپ گریڈکیاجارہاہے ،رحمان شہید روڈ کی تعمیرتیزی سے جاری ہے ماہ مارچ میں مکمل ہوجائے گی ۔