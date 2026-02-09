نمازیوں کا خون بہانے والوں کا اسلام سے تعلق نہیں:حا جی عبد الحمید
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر گجرات را ئس کلب حا جی عبد الحمید اور سیکر ٹر ی ر ائس کلب ثو با ن نو ا ز بٹ نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں مسجد کے اندر خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
یہ وحشیانہ اور بزدلانہ کارروائی انسانیت سوز ہے جس میں معصوم اور بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا۔انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نمازیوں کا خون بہانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ عناصر نہ صرف ملک بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے سفاک عناصر ملکی امن، سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی پر براہِ راست حملہ کر رہے ہیں۔