ہیڈبمبانوالہ :مختلف وارداتوں میں متعددشہری لٹ گئے
ہیڈبمبانوالہ ، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں متعددشہری لٹ گئے ۔
اسامہ زید کی والدہ اور بہن لاہور سے شاپنگ کرکے وین پر سوار ہوکر واپس آئیں تو ایک لاکھ 84ہزارروپے مالیت شاپنگ کا سامان موجود نہ تھا جو نامعلوم شخص نے چوری کر لیا ، کوٹلی جھنڈو کے قریب دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر محمداشرف سے 50ہزار روپے چھین لئے ، پسرورروڈ پرعرفان عباس کی بلڈنگ مٹیریل شاپ سے ٹریکٹر کاسامان، انجن کے پارٹس ، بیرنگ ودیگر سامان چوری، جندوساہی میں محمدامجد کے ڈیرہ سے بھینس چوری ہو گئی ۔