گرفتاریاں ہمارے حوصلے پست نہیں کرسکتیں :ناصرچیمہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )گرفتاریاں حوصلے پست نہیں کرسکتیں اور نہ ہی ہمارے مثبت عزم کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اوچھے ہتھکنڈے ،
غیر آئینی ،غیر جمہوری رویے استعمال کر کے پی ٹی آئی سے جدا نہیں کیا جاسکتا ، حالات جیسے بھی ہوں ہم عمران خان کے ساتھ تھے ،ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ۔ا ن خیالات کا اظہار ایم پی اے ناصر چیمہ نے مرکزی دفتر میں کارکنوں و علاقہ معززین شہباز حسین چیمہ ، صغیر مغل ، عاصم چیمہ ، استخار احمد ڈھانجہ ، علی احمد و دیگر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اسکے علاوہ انہوں نے اسلام آباد میں ترلائی کلاں میں واقع امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نمازجمعہ کے دوران ہونے والے خود کش دھماکہ ،دہشت گردی کے واقعہ کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ نہایت افسوس ناک دلخراش سانحہ ہے ہم متاثرہ خاندانوں کے دردو غم میں مکمل طور پر شریک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد کسی بھی رعایت کے مستحق نہ ہیں یہ پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں کرسکتے ، متحد ہوکر امن برداشت اور ملکی سالمیت کیلئے سیسہ پلائی دیوار بننا ہو گا ان کو گرفتار کرکے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے ۔