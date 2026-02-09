دہشت گردی، مہنگائی نے جینا محال کر دیا :ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے ا میرڈاکٹرطارق سلیم نے مجلس عاملہ میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی کے المناک واقعات میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں،
خاندانوں کے چراغ بجھ رہے ہیں اور ہر گھر میں خوف و اضطراب کی فضا ہے ، قوم سوگوار ہے جبکہ دوسری طرف پنجاب حکومت بسنت جیسے ہندوانہ تہوار منانے میں مصروف ہے ، محض چند سرکاری مصروفیات ترک کر دینا، یہ رویہ حکمرانوں کی بے حسی اور عوامی مسائل سے مکمل لاتعلقی کی بدترین مثال ہے ۔انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمران ملکی تاریخ کے ناکام ترین اور نااہل ترین حکمران ثابت ہوئے ہیں، جو فارم 47 کے ذریعے عوام پر مسلط کیے گئے ہیں، انہیں نہ عوام کے دکھ درد کا احساس ہے ، نہ ہی ملک کو درپیش سنگین حالات کی کوئی فکر۔ دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے ، مگر حکمران طبقہ نمائشی سرگرمیوں اور غیر ضروری تقریبات میں مصروف ہے ۔ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ پنجاب حکومت کا بسنت جیسے خطرناک کھیل کی سرپرستی کرنا انتہائی قابل مذمت ہے ۔ بسنت کے نام پر درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، سینکڑوں افراد زخمی اور مستقل معذور ہوئے ، مگر حکمرانوں کو اس انسانی المیے کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن قوتیں پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، مگر حکمرانوں کی ترجیحات دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں زمینی حقائق کا ادراک ہی نہیں۔