میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں آل ورکرزسینٹری یونین نے میدان مارلیا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں آل ورکرزسینٹری یونین نے میدان مارلیا ۔آل سینٹری ورکرز یونین نے 816 ووٹ حاصل کرکے کامیابی حاصل کی جبکہ میونسپل لیبر یونین 595ووٹ حاصل کرکے شکست کھاگئے ، کامیاب امیدوار وں نے جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے ۔

