فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے 900مستحق افراد امداد سے محروم
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے محکمہ بیت المال گوجرانوالہ میں 900مستحق افراد رواں سال بھی مالی امداد سے محروم، بیت المال نے مستحقین کی درخواستوں پر اعتراضات لگارکھے ہیں اورنئے مستحقین کی درخواستیں بھی وصول کرنا بند کردیں،
مستحقین کی بڑی تعداد دفتر کے چکر کاٹ کر ذلیل وخوار ہونے لگے جبکہ وفاقی بیت المال سے بھی فنڈز کا اجرا نہ ہوسکاجس سے سینکڑوں مستحقین علاج معالجہ ،تعلیم،میرج گرانٹ سمیت دیگر مالی امداد سے محروم ہیں ،پنجاب حکومت نے گزشتہ سال صوبائی بیت المال گوجرانوالہ کیلئے ایک کروڑ77 لاکھ روپے سے زائد کی گرانٹ جاری کی تھی جس سے چند مستحقین کی مالی امداد،میرج گرانٹ ،میڈیکل اور تعلیم کی سہولیات کیلئے امداد فراہم کرنی تھی لیکن بیشتر محروم ہیں ۔گزشتہ سال بیت المال انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پہلی بارخواجہ سراؤں کی امداد کیلئے بھی امداد مختص کی گئی، اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کو بھی مالی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، بیت المال گوجرانوالہ میں مستحق مرد وخواتین ،بزرگ ،طلبہ اورمریضوں کی امداد کیلئے مجموعی طور پر 900 کیسززیر التوا ہیں جن میں 258کیسوں کی سکروٹنی کے بعد باقاعدہ منظوری بھی دی گئی جبکہ 80افراد کے کیسز کمیٹی کو ارسال کرد ئیے گئے 90کیسوں کی تصدیق نہ ہونے پر مسترد کرد ئیے گئے تاہم455 درخواستوں کی جانچ پڑتال جاری رکھی لیکن افسر وں کی عدم توجہی اورغفلت کے باعث مستحقین مالی امداد حاصل کرنے میں ناکام رہے ، اسی طرح وفاقی بیت المال کے افسر وں ،ملازمین نے بھی مستحقین سے درخواستیں وصول کرنا بند کردیں۔