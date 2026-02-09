سعودیہ گجرات کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ :احمد حسن
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف کامرس احمد حسن مٹو کے اعزاز میں عشائیہ، پاک سعودی تجارتی روابط مضبوط بنانے پر زور دیاگیا ۔
گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احمد حسن مٹو کے اعزاز میں صدر پاکستان انویسٹرز فورم شفقت محمود دھول کی جانب سے جدہ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان قونصلیٹ جدہ کی کمرشل قونصلر سعدیہ خان، پریس قونصلر عرفان چودھری، سابق وفاقی وزیر شہباز حسین، سابق مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب و چیئرمین پاکستان انویسٹرز فورم اظہر عباس وڑائچ، چیئرمین مسلم لیگ (ن)سعودی عرب اکرم گجر سمیت سیاسی، سماجی، تجارتی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ احمد حسن مٹو نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستانی تاجروں کو منظم انداز میں سعودی عرب لایا جائے کیونکہ سعودی عرب ایک بہت بڑی اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے ۔ گجرات ایک بڑا صنعتی زون ہے اور یہاں کی بہت سی مصنوعات سعودی مارکیٹ میں متعارف کر ائی جا سکتی ہیں جس کی مثال حرم شریف میں گجرات فین کو دیکھ کر دلی مسرت حاصل ہوتی ہے ۔ سعدیہ خان نے کہا کہ قونصلیٹ پاکستانی تاجروں کی معاونت کیلئے ہر وقت تیار ہے ۔ شفقت محمود دھول نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تمام چیمبرز کے درمیان مضبوط رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے ، ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ مصنوعات سعودی عرب کی مارکیٹ میں متعارف کروانے کیلئے مشترکہ کوششیں تیز کرنا ہوں گی ۔