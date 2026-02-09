صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگرد اسلام ،مسلمانوں کے دشمن ہیں :اے سی پنڈی بھٹیاں

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں ملک جواد حسین کی زیر صدارت تمام مسالک کے علما اور امن کمیٹی کا تعزیتی اجلاس منعقد ہوا،

 اجلاس میں اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں امام بارگاہ مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز کے دوران ہونے والے خود کش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف سنگین اور افسوسناک دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ۔ ملک جواد حسین، علامہ شاہد محمود چشتی، علامہ صابر حسین توحیدی، مختار حسین قمی، غازی شریف رزاقی، مرزا ظفر سلیم و دیگر ممبران امن کمیٹی اور مقررین نے خطابات میں کہا کہ اسلام امن رواداری اور انسانی جان کے احترام کا دین ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے معصوم نمازیوں کو نشانہ بنانا کھلی بربریت ہے اور بدترین عمل ہے ، مساجد مدارس اور امام بارگاہوں میں دہشت گردی کرنے والے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اجلاس میں شہدا کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور بلندی درجات کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔

 

