انجمن اساتذہ پاکستان حافظ آباد کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )انجمن اساتذہ پاکستان حافظ آباد کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ۔

تقریب پریس کلب میں ہوئی جس میں سالار قافلہ پیر ضیا اﷲ قادری، صوبائی صدر ارشد کیفی،سابق صدر اشتیاق احمد چیمہ ، سابق صدر شفقت حسین وڑائچ، سابق صدر غلام یاسین قادری، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اعجاز احمد عدن چشتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا انجمن اساتذہ اور طلبہ میں عشق رسول ؐ پیدا کرنے والی جماعت ہے ، ضلعی کابینہ سے صوبائی صدر ارشد کیفی نے حلف لیا۔ حافظ خضر حیات سیالوی صدر، حافظ صفدر سینئر نائب صدر، محمد سفیان نائب صدر، وقاص نقشبندی جنرل سیکرٹری، محمد امان اعجاز ڈپٹی جنرل سیکرٹری، علی مرتضیٰ انفارمیشن سیکرٹری، محمد افضال تارڑ نے فنانس سیکرٹری کا حلف اٹھایا۔ 

 

