سازشوں کو اتحاد امت سے ناکام بنایا جائیگا:ساجد نقوی

  • گوجرانوالہ
پھالیہ(نامہ نگار )قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد علی نقوی سے جمعیت علما پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا شاہ اویس نورانی نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور سانحہ ترلائی اسلام آباد پر افسوس اور انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا۔

انہوں نے دہشتگردوں کے خلاف راست اقدام اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا، موجودہ ملکی و بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اتحاد و وحدت اور باہمی اخوت و رواداری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحات اور واقعات مسلمانوں کو باہم دست و گریبان کرنے کی سازش ہے جس کو اتحاد امت کے ذریعہ ناکام بنایا جائیگا۔دونوں رہنمائو ں نے موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی رابطہ اور مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی صلاح و مشورہ کیا،نیز مذہبی سیاسی قوتوں کے باہمی مربوط رہنے اور مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سکندر عباس گیلانی ایڈووکیٹ اور محمد حنان رضا نورانی بھی موجود تھے ۔

 

