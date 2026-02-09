رورل ڈسپنسری کی جگہ ریڑھی بازارقبول نہیں :شہری
سمبڑیال (سٹی رپورٹر )صحت کی سہولیات کے بجائے ریڑھی بازار، ایک لاکھ سے زائد آبادی کیلئے قائم واحد سرکاری رورل ڈسپنسری سمبڑیال کو ختم کر کے اس کی جگہ موٹر سائیکل سٹینڈ اور ریڑھی بازار لگانے کے مجوزہ منصوبے کو شہریوں نے مسترد کر دیا ۔
شیخ شفیق الرحمن، منور حسین نجمی، شیخ ذوالفقار احمد،شیخ عظمت اﷲ، طارق محمود بٹ اور دیگر سماجی کارکنوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت سے قائم برلب جی ٹی روڈ پرانا سول ہسپتال غریب، مزدور اور سفید پوش طبقے کیلئے بنیادی اور واحد مفت طبی سہولت ہے جسے ختم کرنا عوامی صحت کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے ۔ انتظامیہ عوامی ہیلتھ کے ادارے کو ختم کر کے وقتی اور غیر ضروری کام کو ترجیح دے رہی ہے ، اگر شہر میں کاروباری سرگرمیوں یا پارکنگ کی ضرورت ہے تو اس کیلئے متبادل مقامات تلاش کئے جائیں نہ کہ صحت جیسے بنیادی شعبے کو قربان کیا جائے ۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر صحت، کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، محکمہ ہیلتھ کے اعلیٰ حکام اور مقامی ایم این اے بریگیڈیئر (ر)اسلم گھمن،ایم پی اے حنا ارشد وڑائچ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجوزہ منصوبہ فوری طور پر منسوخ کیا جائے ، ڈسپنسری کو بحال رکھا جائے اور صحت کی سہولیات میں مزید بہتری لائی جائے ۔