دارالعلوم مدرسہ اشرفیہ قرآنیہ ونیکے روڈ میں تقریب تقسیم اسناد
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے قدیم، معروف دارالعلوم مدرسہ اشرفیہ قرآنیہ (پانی پتی)ونیکے روڈ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیرِ اہتمام منعقدہ سالانہ امتحانات میں کامیاب ہونیوالے طلبا و طالبات کے اعزاز میں تقریب کے دوران اسناد تقسیم کی گئیں ۔
مہمانِ خصوصی سابق رُکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹرمظفر علی شیخ تھے ۔ پیر عبدالحنان صدیقی نے خطاب میں کہا کہ اﷲ تعالیٰ نے ان طلبہ کو قرآنِ کریم جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے جو دُنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے ۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ محض قرآن پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہی اصل کامیابی ہے ۔