تتلے عالی:ہائی سیکنڈری سکول فاربوائز میں اساتذہ کی کمی
تتلے عالی(نامہ نگار )سرکاری سکول میں مستقل پرنسپل اور اساتذہ کی خالی سیٹیں پر تعیناتی نہ ہو سکی ۔
تتلے عالی میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فار بوائز میں گزشتہ5سال سے مستقل پرنسپل تعینات نہیں ،ادارہ کو عارضی پرنسپل پر چلا یا جا رہا ہے ۔ سرکاری تعلیمی ادار ے میں طلبا کی تعداد1400سے تجاوز کر گئی ، متعدد اساتذہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی جگہ نئی تعیناتیاں نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سرکاری تعلیمی اداروں پر عد م اعتماد کرتے ہوئے بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں مہنگی تعلیم دلوانے پر مجبور ہیں ،ملت ویلفیئر سوسائٹی کے راناعلی حسن، حاجی سرفراز احمد،شاہد جاوید،فیاض ایم سہوترا ودیگر نے صوبائی وزیر تعلیم اورڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے مستقل پرنسپل اور اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔