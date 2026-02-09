حافظ آباد:میونسپل کمیٹی میں کروڑوں کی خورد برد ‘ 5ملازم فارغ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی حافظ آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل بے نقاب ،ایڈمنسٹریٹر ایم سی حمد اﷲ نے حکومتی خزانہ کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے ،
کرپشن اور بد عنوانی پر ایم سی کے 5 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا،ملازمین نے ایم سی کی کروڑوں روپے کی کنورژن فیس،کمرشل فیس/نقشہ فیس کی مد میں حکومتی خزانہ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جبکہ شہریوں سے وصول کی جانے والی لاکھوں روپے کی فیسیں خزانہ میں جمع کر انے کے بجائے خو رد برد کر لیں۔کرپشن،بد عنوانی پر فارغ کئے جانے والوں میں عمر ریاض،رانا وقار عظیم،احتشام خالد،عارف حسین اور جہانگیر شامل ہیں۔ تحقیقات کے مطابق جونیئر کلرک عمر ریاض نے میونسپل کمیٹی کو ایک کروڑ 37 لاکھ،انفورسمنٹ انسپکٹر رانا وقار عظیم،احتشام خالد اور جہانگیر نے 70لاکھ کی کرپشن،فرائض میں، غفلت، بدیانتی،بد عنوانی جبکہ عارف حسین نے 17کروڑ کنورژن فیس کی جعلی،بوگس تصدیق کی جس سے ایم سی کو موجودہ فیس وصولی کے حساب سے 2023میں تقریباً 10کروڑ،2024 میں تقریبا ساڑھے چار کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ،محکمانہ کارروائی کیساتھ کیس اینٹی کرپشن کو بھی بھجوا دیا گیا ۔ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمد اﷲ کا کہنا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی اور ایم سی میں احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا ۔