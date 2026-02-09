علی پورچٹھہ :ڈرائیونگ ٹرائل اور لائسنس کے اجرا کا عمل دوبارہ فعال
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں ڈرائیونگ ٹرائل اور لائسنس کے اجرا کا عمل دوبارہ فعال کر دیا گیا۔
علی پورچٹھہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر میں عارضی معطلی کے بعد روزنامہ دنیا میں اشاعت ہوئی جس پر سی ٹی او گوجرانوالہ کی ہدایت پر ٹیسٹ لینے والے کمروں میں نصب کیمرے اور دیگر تکنیکی آلات کی مرمت اور تنصیب مکمل کر کے نظام کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا گیا ۔ چند روز قبل لائسنس کے اجرا میں تعطل کے باعث شہریوں کو دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا تھا جس سے وقت اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہریوں نے عوامی مسائل کی نشاندہی پر دنیا میڈیا گروپ کے کردار کو سراہا۔