صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ :ڈرائیونگ ٹرائل اور لائسنس کے اجرا کا عمل دوبارہ فعال

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ :ڈرائیونگ ٹرائل اور لائسنس کے اجرا کا عمل دوبارہ فعال

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں ڈرائیونگ ٹرائل اور لائسنس کے اجرا کا عمل دوبارہ فعال کر دیا گیا۔

 علی پورچٹھہ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر میں عارضی معطلی کے بعد روزنامہ دنیا میں اشاعت ہوئی جس پر سی ٹی او گوجرانوالہ کی ہدایت پر ٹیسٹ لینے والے کمروں میں نصب کیمرے اور دیگر تکنیکی آلات کی مرمت اور تنصیب مکمل کر کے نظام کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا گیا ۔ چند روز قبل لائسنس کے اجرا میں تعطل کے باعث شہریوں کو دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا تھا جس سے وقت اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہریوں نے عوامی مسائل کی نشاندہی پر دنیا میڈیا گروپ کے کردار کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماؤں کیلئے بچوں کو دودھ پلانا اولین ترجیح ہونی چاہئے، ڈاکٹر برتھ

صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

اسلام آبادمیں سرچ آپریشن،13مشکوک افراد تھانے منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی ناقص صفائی پر کارروائیاں جاری

نوشہرہ:ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر