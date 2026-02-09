گوجرانوالہ چیمبر کا سپر ٹیکس اقساط میں وصول کرنے کا مطالبہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔
سپر ٹیکس کی وصولی یکمشت کرنے کے بجائے صنعتکاروں کو اقساط میں ادائیگی کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ کاروباری برادری کو ریلیف مل سکے ، اس حوالے سے صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ سپر ٹیکس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاہم موجودہ معاشی حالات میں کئی برسوں کا ٹیکس ایک ساتھ ادا کرنا صنعتکاروں کیلئے ممکن نہیں رہا، انہوں نے واضح کیا کہ تاجر اور صنعتکار ٹیکس دینے سے انکاری نہیں بلکہ وہ قومی معیشت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مگر حکومت کو چاہیے کہ کاروباری برادری کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ادائیگی کے طریقۂ کار میں نرمی اور سہولت فراہم کرے ۔ صدر چیمبر کا کہنا تھا کہ صنعتکار پہلے ہی ری فنڈز میں تاخیر، بلند پیداواری لاگت، توانائی کے بحران اور شدید مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں یکمشت سپر ٹیکس کی وصولی صنعتوں کیلئے سنگین مشکلات کا باعث بن سکتی ہے ، انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ سپر ٹیکس کی ادائیگی کو مرحلہ وار، قابلِ عمل اور اقساط میں تقسیم کیا جائے تاکہ صنعتی سرگرمیاں جاری رہیں، برآمدات متاثر نہ ہوں اور روزگار کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔