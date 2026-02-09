صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن کے زیر اہتمام شجر کاری مہم کا آغاز

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن کے زیر اہتمام شجر کاری مہم کا آغاز ہو گیا،

 ایس پی پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن وسیم اختر کی ہدایت پر پٹرولنگ پولیس پوسٹ نندی پور پر شجر کاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے ۔ ایس پی پٹرولنگ وسیم اختر نے پودا لگا کر شجر کاری مہم کا آغاز کیا ،پٹرولنگ پولیس پوسٹ نندی پور پر افسروں اور جوانوں نے بھی شجر کاری مہم میں بھرپور حصہ لیا ۔ اس موقع پر ایس پی پنجاب ہائی وے پٹرول وسیم اختر کا کہنا ہے کہ شجر کاری صرف حکومت اور دیگر سرکاری اداروں کا کام ہی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذ مے داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا درخت لگائے تاکہ آنے والی نسلوں کیلئے صحت مند اور سر سبز پاکستان کا خواب پورا ہو سکے ۔

 

