پیرا فورس میں سارجنٹ، ڈرائیورز کی بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پیرا فورس کو مزید فعال اور موثر بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں گوجرانوالہ میں پیرا فورس کے سارجنٹ، ڈرائیورز کی بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں منعقد کیا گیا۔
142 امیدواران نے بھرتی کے لیے درخواستیں جمع کروائیں اور فزیکل ٹیسٹ میں مجموعی طور پر 82 امیدواروں نے حاضر ہو کر دوڑ میں حصہ لیا جن میں 30 خواتین اور 52 مرد شامل تھے ۔ نتائج کے مطابق دوڑ میں 9 مرد، 13خواتین اور جسمانی پیمائش کے مطابق 5 مرد اور 7 خواتین امیدوار کامیاب قرار پائے ۔