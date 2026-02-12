کمشنر آئی آر ڈی وفاقی محتسب غلام سرور نے عوامی شکایات سنیں
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)غلام سرور کمشنر آئی آر ڈی وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس گوجرانوالہ نے گجرات میں گیپکو آفس کمپلیکس میں وفاقی محکموں کے خلاف عوامی شکایات سنیں۔
بیشتر شکایات پوسٹل لائف انشورنس، نیشنل سیونگ، نادرا، سوئی گیس، ای او بی آئی، پاسپورٹ، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، سٹیٹ لائف انشورنس اور دیگر وفاقی محکموں کے بارے میں تھیں۔ دوران سماعت شکایت کنندگان اور متعلقہ اداروں کے افسر بھی موجود تھے ، ٹوٹل 16 شکایات سنی گئیں جن میں سے 14 شکایات کا موقع پر ہی فیصلہ کر دیا گیا ،باقی 2 شکایات کو اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا۔