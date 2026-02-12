راہوالی:نوکری کیلئے انٹر ویو دینے گئی خاتون اغوا
راہوالی( نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ملازمت کیلئے انٹرویو دینے گئی خاتون کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا ۔
علامہ اقبال ٹاؤن گلی نمبر 6کی رہائشی خاتون شہناز بیگم بیوہ طالب حسین نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کی 30سالہ بیٹی (ف) دن 10بجے راہوالی کے معروف کاروباری سنٹر فضل سنٹر جی ٹی روڈ پر کسی شاپ میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے کا بتا کر گئی جو رات تک واپس نہ آئی اس کی تلاش کرنے پر بھی اس کا پتہ نہ چل سکا تو ان کو قوی شک ہے کہ ان کی بیٹی کو نامعلوم افرارد نے بری نیت سے اغوا کرلیا ہے جس پر کینٹ پولیس نے مغویہ کی والدہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔