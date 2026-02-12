صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:نوکری کیلئے انٹر ویو دینے گئی خاتون اغوا

  • گوجرانوالہ
راہوالی:نوکری کیلئے انٹر ویو دینے گئی خاتون اغوا

راہوالی( نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ملازمت کیلئے انٹرویو دینے گئی خاتون کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا ۔

علامہ اقبال ٹاؤن گلی نمبر 6کی رہائشی خاتون شہناز بیگم بیوہ طالب حسین نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کی 30سالہ بیٹی (ف) دن 10بجے راہوالی کے معروف کاروباری سنٹر فضل سنٹر جی ٹی روڈ پر کسی شاپ میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے کا بتا کر گئی جو رات تک واپس نہ آئی اس کی تلاش کرنے پر بھی اس کا پتہ نہ چل سکا تو ان کو قوی شک ہے کہ ان کی بیٹی کو نامعلوم افرارد نے بری نیت سے اغوا کرلیا ہے جس پر کینٹ پولیس نے مغویہ کی والدہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن