ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ ہا ئر سیکنڈری سکول جی ٹی روڈ شیخوپورہ موڑ کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وزیر اعلٰی مریم نوازشریف کے ایجوکیشن ریفارمز پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گورنمنٹ ہا ئر سیکنڈری سکول جی ٹی روڈ شیخوپورہ موڑ کا دورہ کیا، انہوں نے تعلیمی و بنیادی سہولیات، اساتذہ کی حاضری، صاف پانی کی فراہمی، کلاس رومز میں روشنی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے مختلف مضامین کے سوالات پوچھے ، معیار تعلیم کو بہتر بنانے ، طلبہ کو رٹہ کے بجائے سمجھ کر اور سیکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے محنت کو کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہوئے سالانہ امتحانات کی بھرپور تیاری کی تلقین کی۔