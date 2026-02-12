ویزا فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار، 10پاکستانی پاسپور ٹ برآمد
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے ویزا فراڈ میں ملوث ملزم عمر اسلم کو گجرات سروس موڑ سے گرفتار کر لیا ، 10 پاکستانی پاسپورٹس ، رقم وصولی کی رسیدات، میڈیکل رپورٹس وغیرہ برآمد کرلیں ۔ملزم 9،9 لاکھ روپے کے عوض روس بھجوانے کا جھانسہ دیتا تھا۔
