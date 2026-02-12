آل پاکستان فیڈریشن آف یونائیٹڈ ٹریڈ یونینز نے لیبر کوڈ مسترد کر دیا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)آل پاکستان فیڈریشن آف یونائیٹڈ ٹریڈ یونینز کی صدر ثمینہ عرفان کامریڈ نے کہا ہے کہ نام نہاد لیبر کوڈ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ لیبر کوڈ محنت کش طبقے کے حقوق پر براہِ راست حملہ، آئینِ پاکستان کی روح کے خلاف اور سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ کا مکروہ ہتھکنڈا ہے ۔
ہم واضح کرتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام مزدور دشمن، استحصالی اور غلامی کی جدید شکل ہے ،اس نظام کو کسی بھی قانون یا لیبر کوڈ کے ذریعے تحفظ دینا محنت کش طبقے کو غیر محفوظ، بے اختیار اور بے آواز بنانے کی سازش ہے ، جو کسی صورت قبول نہیں ۔یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، متحد ہو کر مزاحمت کرنے کا ہے ،جب سرمایہ دار طبقہ مفادات کے لیے ایک ہو سکتا ہے تو مزدور طبقہ اور اس کی قیادت کو بھی متحد ہو کر اپنے حق، عزت اور مستقبل کی جنگ لڑنا ہوگی۔