صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹیز پراجیکٹ سے ڈسکہ میں امن و امان بہتر ہوگا :ڈاکٹر آصف

  • گوجرانوالہ
سیف سٹیز پراجیکٹ سے ڈسکہ میں امن و امان بہتر ہوگا :ڈاکٹر آصف

ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )سابق رکن صوبائی اسمبلی و رہنما مسلم لیگ ن ڈاکٹرمحمد آصف باجوہ نے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈسکہ کو سیف سٹیز پراجیکٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔

 اس منصوبے سے شہر میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی اور جرائم کی روک تھام میں نمایاں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ سیف سٹیز پراجیکٹ کے تحت جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب سے جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی جس سے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کا خدشہ 3 ہزار سے زائد مقامات اور عمارتیں حساس قرار

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

ڈپٹی کمشنر حسین سے ممبران امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ

بھکر میں ارکان اسمبلی کا اجلاس ، سانحہ اسلام آباد پر اظہار افسوس

ریونیو کے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن