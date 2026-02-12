سیف سٹیز پراجیکٹ سے ڈسکہ میں امن و امان بہتر ہوگا :ڈاکٹر آصف
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )سابق رکن صوبائی اسمبلی و رہنما مسلم لیگ ن ڈاکٹرمحمد آصف باجوہ نے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈسکہ کو سیف سٹیز پراجیکٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔
اس منصوبے سے شہر میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی اور جرائم کی روک تھام میں نمایاں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ سیف سٹیز پراجیکٹ کے تحت جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب سے جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی جس سے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا ۔