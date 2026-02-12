صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حافظ حمد اﷲ کی ایکس پاکستان لیو منظور

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر /ایڈ منسٹریٹر حافظ حمد اﷲکی حکومت پنجاب سروسز اینڈ ایڈ منسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے ایکس پاکستان لیو منظور کرلی جس کے بعد انہیں حافظ آباد سے تبدیل کرکے محکمہ کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی گئی۔

حافظ حمد اﷲآسٹریلیا جارہے ہیں جہاں وہ پروموشن کے سلسلہ میں مختلف کورسز کریں گے ۔ حافظ حمد اﷲنے بطور ایڈمنسٹریٹر چند روز قبل میونسپل کمیٹی کی نقشہ برانچ میں کروڑوں روپے خوردبرد کرنے کے سکینڈل میں ملوث5ملازمین کو برخاست کیا تھا ۔

 

