صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور پٹرول ایجنسیاں سیل

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور پٹرول ایجنسیاں سیل

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پیرا فورس نوشہرہ ورکاں کے انچارج رانا محمد طیب نے عملہ کے ہمراہ نوشہرہ ورکاں، ببر، مٹوبھائیکے ، جاگووال اور دیگر علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زائد غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور غیر قانونی پٹرول ایجنسیوں کو سیل کر دیا جبکہ 35 سے زائد رکشوں سے ایل پی جی گیس کے سلنڈر اتار لئے ۔

پیرا فورس نوشہرہ ورکاں کے انچارج رانا محمد طیب نے عملہ کے ہمراہ نوشہرہ ورکاں، ببر، مٹوبھائیکے ، جاگووال اور دیگر علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زائد غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور غیر قانونی پٹرول ایجنسیوں کو سیل کر دیا جبکہ 35 سے زائد رکشوں سے ایل پی جی گیس کے سلنڈر اتار لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن