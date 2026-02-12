نوشہرہ ورکاں:غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور پٹرول ایجنسیاں سیل
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پیرا فورس نوشہرہ ورکاں کے انچارج رانا محمد طیب نے عملہ کے ہمراہ نوشہرہ ورکاں، ببر، مٹوبھائیکے ، جاگووال اور دیگر علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زائد غیر قانونی گیس ریفلنگ پوائنٹس اور غیر قانونی پٹرول ایجنسیوں کو سیل کر دیا جبکہ 35 سے زائد رکشوں سے ایل پی جی گیس کے سلنڈر اتار لئے ۔
