سہیل احمد عزیزی کے سمدھی عثمان بٹ کے والد انتقال کر گئے

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)دنیا میڈیا گروپ کے ڈائریکٹر انفوٹینمنٹ سہیل احمد عزیزی کے سمدھی اورایریا منیجر بینک الحبیب عثمان اشرف بٹ کے والد لالہ محمد اشرف بٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کرگئے ،نمازجنازہ مدینہ کالونی گوجرانوالہ میں ادا کی گئی اور سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا۔

