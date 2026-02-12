شیعہ علما کونسل جمعہ کو سانحہ اسلام آ باد کیخلاف احتجاج کر یگی
وزیر آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شیعہ علما کونسل پاکستان سانحہ جامعہ مسجد خدیجتہ الکبریٰ ترلائی کے خلاف 13 فروری بروز جمعہ کو ملک گیر احتجاج کرے گی، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔
ان خیالات کا اظہار شیعہ علما کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسین میثمی نے شمالی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات مظفر علی زیدی سے ٹیلیفونک گفتگو کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ سانحہ ترلائی دشمنان اسلام کی سازش اور کارستانی ہے جو ان کارروائیوں کے ذریعے اتحاد امت کو پارہ پارہ کر کے مملکت خداداد کو ایک بار پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں ۔