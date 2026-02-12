صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ میں 17 اور انڈر 19 کے مقابلے

  • گوجرانوالہ
چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ میں 17 اور انڈر 19 کے مقابلے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان میں پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ میں انڈر 17 اور انڈر 19 کے فائنل مقابلے سیالکوٹ میں منعقد ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ 8۔ ڈویڑن میجر جنرل ذوالفقار شاہین تقریب کے مہمان خصوصی تھے

 میجر جنرل ذوالفقار شاہین نے جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز اور انعامات تقسیم کیے ، ملک بھر میں ہونے والی پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ کے فائنل مقابلوں میں ملک بھر سے ڈسڑکٹ، ڈویژن اورصوبائی سطح پر جیتنے والے پہلوانوں نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد ہسپتال مسائل کا شکار،شہریوں کو مشکلات

پبلک سکولوں کے 500سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ

یونیورسٹی آف کمالیہ کا کورین تعلیمی وفد کے ساتھ ایم او یو

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہریاں ، شہریوں کے مسائل سنے

سی ای او ایجوکیشن کا سکولوں کا دورہ، روزانہ وزٹ کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن