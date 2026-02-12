چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ میں 17 اور انڈر 19 کے مقابلے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان میں پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ میں انڈر 17 اور انڈر 19 کے فائنل مقابلے سیالکوٹ میں منعقد ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ 8۔ ڈویڑن میجر جنرل ذوالفقار شاہین تقریب کے مہمان خصوصی تھے
میجر جنرل ذوالفقار شاہین نے جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز اور انعامات تقسیم کیے ، ملک بھر میں ہونے والی پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ کے فائنل مقابلوں میں ملک بھر سے ڈسڑکٹ، ڈویژن اورصوبائی سطح پر جیتنے والے پہلوانوں نے شرکت کی ۔