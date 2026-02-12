عوام نے بسنت منا کر پی ٹی آ ئی کی پہیہ جام ہڑتال ناکام بنادی :مہر عمر
سوہدرہ(نامہ نگار)ضلعی رہنما مسلم لیگ ن مہر عمر شہزاد نے کہا ہے کہ عوام بسنت منانے میں مشغول رہی جبکہ اپوزیشن کے پہیہ جام کا پہیہ ہی جام ہو کر رہ گیا عوام نے پہیہ جام ہڑتال کو مسترد کر کے حکومتی مثبت پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کردیا ،مریم نواز نے کامیاب حکمت عملی سے ایس او پیز ترتیب دئیے ۔
عوام نے احتجاج کی کال دینے والوں کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں،ارب پتیوں کی کال عوام نے مسترد کر دی، عوام نے بدتہذیبی کے کلچر کو نظر انداز کر کے بسنت کا کلچر اپنایا، پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی، پنجاب میں کسی بھی جگہ ہڑتال نہیں ہوئی۔